Efecan Karaca ile Papiss Cisse arasında gerilim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında aynı şehrin iki takımı Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşırken 13. dakikada sinirler gerildi. 13. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan kaptan Efecan Karaca, boş durumda olan Papiss Cisse ve Bakasetas'a pas atmayıp topu kaleye gönderince Senegalli golcünün hışmına uğradı. Cisse, Efecan'a tepki gösterince iki oyuncu arasında tartışma yaşandı.

Kornere giden top sonrası teknik patron Erol Bulut, Efecan ve Cisse'yi sakin olması konusunda uyardı. Devam eden pozisyonda Alanyaspor Cisse ile golü bulurken Efecan ilk başta arkadaşını kutlamaya gitmedi.

Devreye yeniden giren Erol Bulut, Efecan'ı sakinleştirdi ve iki futbolcu arasındaki tartışma tatlıya bağlandı.







