Efecan Karaca - Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe 'de gündemin 1. maddesine oturan Efecan Karaca'nın transferi maddi anlaşmazlık nedeniyle dün gece tıkandı.

Sinan Gümüş’ün Alanyaspor'u değil de Antalyaspor'u istemesi sonrası sadece para üzerinden yürütülen görüşmelerde Alanya'nın peşinatı yüksek tutması, F.Bahçe'nin ise ödemeyi taksitlendirmek istemesi üzerine Transfer görüşmesi kapandı.

Futbolcu ile görüşmeleri olumlu geçen Fenerbahçe’nin Efecan Karaca’yı sezon sonu bonservissiz almak istediği öğrenilirken Alanyaspor’un futbolcuya yeni sözleme için ön protokol imzalattığı iddia edildi. Bu arada daha önce Trabzonspor transferi son anda gerçekleşmeyen Efecan’ın Fenerbahçe transferinin de son anda yaşananlar yüzünden iptaline çok üzüldüğü öğrenildi.

FARIOLI GİTSİN İSTEMİYOR

Alanya Teknik Direktörü Farioli de geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını istemediğini "Efecan, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli" sözleriyle ifade etmişti. (Hürriyet)