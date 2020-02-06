Efecan Karaca: Burası hep jeneriklik!

Galatasaray’ın sol kanadına her iki yarıda da büyük tehlikeler yaşatan Efecan Karaca, “Galatasaray’ın analizini yaptık. Hocamız pres yapmamızı istedi. Kendi sahamızda pres oyununu iyi oynuyoruz ve Galatasaray’ı iyi kapattık. Maşallah takıma nazar değmesin. Avantajlı gideceğiz İstanbul’a” dedi. Efecan, Bakasetas’ın attığı nefis golü ise “Geçen sezon da Djalma atmıştı. Burada Galatasaray’a hep jeneriklik goller atıyoruz” diye yorumladı.