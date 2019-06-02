Efecan Karaca: Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu

Milli Takımımız'ın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçı sonrası Efecan Karaca önemli açıklamalarda bulundu.

02 Haziran 2019, Pazar 23:05
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Efecan Karaca: Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynadığı Özbekistan'ı 2-0'lık skorla yendi ve moral depoladı.

Mücadelenin ardından Efecan Karaca önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Efecan'ın amç sonu açıklamaları:

"Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Yarından itibaren Fransa maçına hazırlanacağız. Oynayıp oynamamak çok önemli değil, önemli olan tek yürek olmak. Millet olarak tek yürek olup Fransa maçına hazırlanacağız."

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