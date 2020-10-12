Efecan Karaca, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Son dakika...Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Sırbistan ile çarşamba akşamı karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda deneyimli orta saha oyuncusu kadrodan ayrıldığı duyuruldu

Yapılan açıklamada, Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak ile alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi