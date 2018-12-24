Efe Spor evinde mağlup oldu

Türkiye Basketbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Efe Spor, kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa ekibi Haliliye'ye 75-68 mağlup oldu.

24 Aralık 2018, Pazartesi 11:25
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Efe Spor evinde mağlup oldu

Türkiye Basketbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Efe Spor, kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa ekibi Haliliye'ye 75-68 mağlup oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabada ilk periyottan itibaren Şanlıurfa ekibi Haliliye üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyodu 17-19 konuk ekibin üstünlüğü ile biten müsabakanın ikinci periyodu da 35-41 sona erdi. Üçüncü periyotta 55-55'lik skor ile eşitliği yakalayan Efe Spor dördüncü ve müsabakanın son periyodundan da 68-75 ayrılarak mağlup olan taraf oldu.

İHA

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