Galatasaray'dan sürpriz bir transfer geldi. Sarı-Kırmızılı takım Manisa FK'dan 14 yaşındaki oyuncuyu amatör olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Efe Kansız kimdir?

2015 yılında Manisaspor'da futbola başlayan Efe Kansız 2005 doğumlu ve o tarihten bu yana Manisaspor forması giyiyor.

Manisa doğumlu olan Mustafa Efe Kansız, Akademi Ligi U15 takımında geçen sezon 17 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti. Minik futbolcu Elit Akademi Ligi U15'te ise 1 karşılaşmada forma giydi.