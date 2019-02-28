Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 71-56 mağlup olan Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Efe Güven, maçla ilgili söyleyeceği çok şey olduğunu fakat konuştuklarında ceza aldıklarını belirterek, ”Burada insanların hayatları var. Burada insanlar mücadele ediyorlar. Birazcık daha dikkatli insanları seçersek daha güzel müsabakalar olabilir diye düşünüyorum. Bir de maç içerisinde anlamadığım bir mola oldu. Bunun değerlendirmesini de basketbol camiasına bırakıyorum” dedi.

Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Galatasaraylı oyuncu Şerife Alperi Onar ise, ”Gerçekten kazanmak için çok efor sarf ettiğimiz bir maç oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama çok boş atış kaçırdık ve bir türlü maçın içine giremedik. O yüzden çok üzgünüz. Bütün arkadaşlarımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.