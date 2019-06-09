Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan takımlarının bu sezon turnuvaya katılabilmek için iki ön eleme oynayacak olmasına isyan etti. Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın Malta'da gerçekleştirilen toplantısında konuşan 48 yaşındaki eski kaleci, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere daha çok kontenjan ayrılması gerektiğini savundu.

"Herkes Manchester ya da Londra'da doğmuyor." sözlerini kullanan van der Sar, "Polonya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye ve Hollanda takımlarına Avrupa kupalarında daha çok kontenjan tanınması gerekiyor. Ajax, iki yıl önce UEFA Avrupa Ligi finali oynadı ama iki ay sonra yine ön eleme turları oynamak zorunda kaldı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldik, finalin kapısından döndük, kendi ligimizde de şampiyon olduk ama yine iki ön eleme oynayacağız. Bu, hiç doğru değil. İspanya liginin 4'üncüsünün Avusturya şampiyonundan daha değerli olma nedenini bana kimse açıklayamaz." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler