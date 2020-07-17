Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Edwin Gyasi, Siyah Beyazlı formayı giymeye çok yakın. CSKA Sofya'daki sözleşmesinin bitişiyle takımdan ayrılan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 2+1 yıllık sözleşme imzalaycağı iddia edildi. Beşiktaş'ın 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı gelen haberler arasında. 2018'de Norveç ekibi Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olan Gyasi, Bulgar ekibinde toplam 60 maçta süre alıp 6 gol ve 10 asistlik skor katkısında bulundu. Gyasi'ye CSKA'daki son maçında plaket verildi. Beşiktaş taraftarı, Gyasi'nin kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

Edwin Gyasi kimdir, kaç yaşında? Edwin Gyasi nereli, mevkisi ne?

Ganalı futbolcu 1 Temmuz 1991 doğumlu. Asıl mevkisi sağ kanat olan 27 yaşındaki futbolcu ayrıca sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Az Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.

Bu sezon CSKA Sofia formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Gyasi toplamda 33 maça çıkıp 4 gol atma başarısı gösterdi.

Kulübü ile 2020 Haziran'da sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

2006 yılından bu yana değişik takımlarda forma giymesine rağmen bugüne kadar Edwin Gyasi için hiç bir kulüp bonservis bedeli ödemedi.