Beşiktaş son dakika transfer haberi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, maliyeti uygun ve bonservisi olmayan oyunculara yöneldi. Siyah Beyazlı ekibin, Bulgaristan Ligi temsilcisi CSKA Sofia'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sağ kanat Edwin Gyasi'yi Perşembe günü transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getireceği iddia edildi. Ghanasoccer'ın okurlarına son dakika olarak duyurduğu habere göre, görüşmeler olumlu geçerse Ganalı futbolcu Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyleyen Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig" ifadesini kullanmıştı.

Kulübü ile olan sözleşmesi bu yılın haziran ayında dolacak olan Ganalı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

Bu yılın başında kiralık olarak gittiği MLS ekibi FC Dallas'tan geri dönen Gyasi, CSKA ile 2 maça çıktı. Edwin Gyasi, 5 kez Gana Milli Takımı formasını terletti.







