Edu Dracena futbolu bıraktı

2006-2009 yılları arası Fenerbahçe’de oynayan Edu Dracena futbol hayatını noktaladı. Palmeiras formasıyla yeşil sahalara veda eden Edu, teknik direktörlüğe göz kırptı.

05 Aralık 2019, Perşembe 16:33
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Edu Dracena futbolu bıraktı

Fenerbahçe’nin eski savunmacılarından Edu Dracena futbolu resmen noktaladı. Palmeiras formasıyla futbol sahalarına veda eden Brezilyalı stoper, son kez basın toplantısı düzenledi.

Kulüp merkezinde düzenlenen basın toplantısına ailesiyle katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Edu, kısa bir seyahate çıkacaklarını ve tatil yapacaklarını aktardı. Futbolun içinden kopmayacağını vurgulayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı ailesine, eski kulüplerine ve futbolculuğu boyunca kendisiyle çalışan tüm teknik direktörlere teşekkür etti. Zaman zaman duygulanan Edu Dracena, 38 yaşında futbol yaşantısını noktaladı.

(Skorer)

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