Edu Dracena: Fenerbahçe tekrar ayağa kalkar

Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük başarısını (çeyrek final) yaşadığı 2008’de, savunmada Diego Lugano ile birlikte duvar ören Edu Dracena, FANATİK’e konuştu.

2006-09 yıllarında Sarı- Lacivertliler’in başarısı için ter döken, 2007’de hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferlerini yaşayan 37 yaşındaki Edu, 20 yıllık kariyerindeki 20. kupasını da geçtiğimiz günlerde Palmeiras’la birlikte yaşadı.

Brezilya’da son 4 sezondaki 3 şampiyonluğunu yaşayan tecrübeli stoper, şunları söyledi: 37 yaşında olmama rağmen halen rekabetçi bir seviyede olmam, karakterimle alakalı bir durum. Başarıya aç olmak, kazandığımla yetinmemek bunun şifreleri.”

‘Oynamaya devam edeceğim’

“Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğim sürece ve vücudum izin verdikçe oynamaya devam edeceğim. Ne zaman vücudum dur derse, o zaman bırakacağım. Fenerbahçe’yi elbette hala takip ediyorum. Takımın içinde bulunduğu durumdan ve ligde pozisyonundan dolayı üzülüyorum. Fenerbahçe’nin bu durumda olmaması gerekiyor. Çünkü bu kulüp, çok büyük bir camiaya sahip ve tarihinde her zaman başarılar, kupalar var. Ben, Fenerbahçe’nin en kısa zamanda tekrar ayağa kalkacak güce sahip olduğuna inanıyorum. Ancak sabırlı olunması gerekiyor. Sürekli teknik direktörü ve oyuncuları değiştirmek, şu an için daha büyük sorunların yaşanmasına neden olabilir.”

‘100. yıl şampiyonluğu’

“Fenerbahçe taraftarlarının savunmada beni ve Lugano’yu hâlâ unutmamaları, büyük bir gurur. Kulübün tarihinde yer almak çok önemli. Buradan sizin aracılığınızla tüm taraftarlara selamlarımı gönderiyorum. Bu takımda çok güzel anılarım bulunuyor. 100. yılda şampiyonluk yaşadık ve Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz anlar yaşadık. Umarım Fenerbahçe’de ben ve Lugano gibi savunmada bir ikili, hatta daha iyisi olur. Takım, tekrar büyük başarılar kazanır.

M.Çağrı Davran