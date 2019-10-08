Edoardo Reja: 'Bizim son şansımız'

Önümüzdeki cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda konuk edeceğimiz ve gruptaki ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettiğimiz Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı. Takımda Türkiye’den Menemen’de oynayan kaleci Selmani ile Akhisarspor’dan forvet Çikalleshi de yer aldı.

Rakibimizin teknik direktörü Edoardo Reja, bu maçta her şeylerini ortaya koyacaklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye karşılaşmasına büyük bir özgüvenle gideceğiz. Elbette rakibimizin çok değerli oyuncularının olduğunun farkındayız. Çok kaliteliler ve finallere gitme adına önemli bir şansları var. Bu mücadele için çok iyi bir ekip yaratmaya çalışıyoruz.”

‘Teknik isimleri seçtim’

“Kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Takımdaki herkes, bu maçın finallere gitme adına son şans olduğunun farkında. Kesinlikle beraberlik gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz bu mücadeleden en mükemmel sonucu ya da galibiyeti almak. Doğru oyun planı adına en teknik oyuncuları seçtim. Bu kadronun hem Türkiye hem de 3 gün sonraki Moldova maçından en iyi sonuçla ayrılacağına inanıyorum.”

Arnavutluk aday kadrosu

■ Kaleciler: Etrit Berisha (Spal), Alban Hoxha (FK Partizani), Thomas Strakosha (Lazio), Gentian Selmani (Menemen).

■ Defans: Berat Djimsiti (Atalanta B.C), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Lorenc Trashi (FK Partizani), Marash Kumbulla (Verona), Frederic Veseli (Empoli), Enea Mihaj (PAOK), Kastriot Dermaku (Parma).

■ Orta saha: Lindon Selahi (Twente), Amir Abrashi (Freiburg), Keidi Bare (Malaga), Ledian Memushaj (Pescara), Klaus Gjasula (Paderborn), Kristi Qose (Ruzomberok), Ylber Ramadani (Vejle), Ermir Lenjani (Sion).

■ Forvet: Bekim Balaj (Sturm Graz), Sokol Çikalleshi (Akhisarspor), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Rey Manaj (Albacete), Taulant Seferi (Neuchatel Xamax).