Genç yaşta gözlerini hayata yumması ile Türk futbolunda derin bir üzüntü yaratan Ediz Bahtiyaroğlu, futbol hayatında önemli başarılar sergilemiş isimlerden biridir. Türkiye'de birçok farklı kulüpte oynayan yetenekli oyuncu, aynı zamanda dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bulunduğu kulüp içerisinde stoper mevkiinde oynayan oyuncu, pek çok önemli futbol ismi tarafından da sevilen bir kişilikti. Yaşadığı trajik olay ile hayatını kaybetmesi üzerinden pek çok kişinin de İnternetten araştırdığı isimler arasında yer alıyor.

Ediz Bahtiyaroğlu nereli?

2 Ocak 1986 tarihinde dünyaya gelen Ediz Bahtiyaroğlu Bursalıdır. Futbol hayatını çocukluk ve gençlik dönemini de Bursa'da geçiren yetenekli oyuncu, daha sonra birçok farklı Anadolu kulübünde oynadı. Kısa sürede yeteneği fark edilmesi ile beraber pek çok kişinin de dikkatini çeken isimlerden biri haline gelmişti. Sadece büyük kulüplerin değil aynı zamanda A Milli Takımı içinde ön plana çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekmişti. Erken yaşta vefat etmesi ile beraber pek çok kişiyi derin bir üzüntüye soktu.

Ediz Bahtiyaroğlu kaç yaşında vefat etti?

Ediz Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi ve ne yazık ki kalp krizi nedeniyle 5 Eylül 2012 yılında hayata gözlerini yumdu. Yani henüz 26 yaşında iken çok genç yaşta yaşamını yitirdi. Yavaş yavaş kariyerinin zirvesine çıkmaya başlayan ve önemli isimlerin de radarına girdiği dönemde hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, stoper mevkiinde oldukça fazla beğeniliyordu. Çevresi tarafından da çok sevilen yetenekli oyuncu aynı zamanda futbolu sevmesi ve hırsıyla da ön plana çıkmıştı.

Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımlarda oynadı?

Ediz Bahtiyaroğlu futbol hayatına Bursaspor'da başladı. Kısa zamanda yetenekleri fark edildiği ve 17 yaşına kadar takımın alt yapısında oynadı. Ancak takımı 1. lige düştüğü zaman yeniden Süper Lig'de oynamak istediği için Ankaraspor'a transfer oldu.

O dönem takımın başında olan Samet Aybaba, Ediz Bahtiyaroğlu’nun bonservisi ile Bursaspor'dan alınmasını sağladı. Ancak henüz genç olduğu ve hazır olmadığından dolayı Keçiörengücü’ne kiralık olarak verildi. Burada şampiyonluk yaşadıktan sonra tekrar Ankaraspor'a dönüş yaptı ve Aykut Kocaman tarafından A Takımı alındı.

Gösterdiği başarı ve performans ile beraber daha sonra 2011-2012 sezonu adına Eskişehirspor'a transfer oldu. Daha sonra bu sezon içerisinde toplamda 10 maçta görev aldı. 2012-2013 sezonunda ise toplamda 2 maç oynayabildi ve ne yazık ki kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Birçok farklı kulüpte oynayarak başarısını gösteren Ediz Bahtiyaroğlu 5 Eylül 2012 tarihinde kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti. Oynadığı dönemde ise Bursaspor ve Ankaraspor ile beraber Eskişehirspor'da yıllık bazda farklı ücretler kazandı.

Özellikle ölümü ile futbol dünyasını derin bir üzüntüye sokan Ediz Bahtiyaroğlu, vefat ettiği dönemde anıldı ve unutulmaz isimler arasına girdi. Aynı dönem Galatasaray 'dan transfer edilen Necati Ateş 2 numaralı formayı giyerek basının karşısına çıkmıştı. Bu forma Ediz Bahtiyaroğlu'nun takımında giydiği forma numarasıydı. Daha sonra Twitter hesabından yeni takım arkadaşına takılan Ediz Bahtiyaroğlu ölmeden birkaç saat önce, ‘Abi formamda gözüm var galiba :):):)’ diye yazmıştı.

Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman vefat etti?

Erken yaşta yaşamını yitirmesiyle Türk futbol camiasını derin bir üzüntüye sokan Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012 tarihinde geçirdiği kalp krizi ile hayata gözlerini yumdu. Henüz 26 yaşında hayatını kaybeden yetenekli oyuncu, Eskişehirspor takımında oynuyordu. Aynı zamanda Bursaspor ve Ankaraspor takımlarında da görev alan oyuncu, pek çok otorite tarafından da beğenilen bir isim haline gelmişti.