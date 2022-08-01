BÜDDER Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ, yardımcısı İsmail Kutlu ile düzenlediği basın toplantısında maratonun 14 Mayıs 2023 günü düzenleneceğini söyledi. Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nu, 2023 yılında 8’inci kez gerçekleştirileceğini belirten Akdağ, "2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Biz de maratonumuzu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve şu anda federasyonun 2023 yılı takviminde yer alıyoruz. Kayıtlarımız da başladı. ‘www.edirnemaratonu.com’ üzerinden sporcular kayıtlarını oluşturabiliyorlar" dedi.

‘BİN 500 ATLETLE GERÇEKLEŞTİRME HEDEFİNDEYİZ’

Cumhuriyetin çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Akdağ, "Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize ithafen gerçekleştireceğiz. Bütün sporcuları da Edirne’de bizimle, bu farkındalıkla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında koşmaya davet ediyoruz. Geçen yıl bin 45 atletle pandemi koşullarında gerçekleştirmiştik. Bu yıl 2022 Edirne yılı sebebiyle bin 22 atletle gerçekleştirmiştik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da bin 500 atletle bu organizasyonu gerçekleştirme hedefimizi somut olarak ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda da Kırkpınar vesilesiyle Gençlik ve Spor Bakanımız Edirne’deydi. Kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Onlar da Bakanlık olarak bu organizasyonu çok önemsediklerini, ayrıca Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen gerçekleşiyor olmasının ayrı bir önem arz ettiğini, planlamaları yapabilirsek Bakanlığın 2023 kutlamaları kapsamında bu organizasyonu Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Akdağ, Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nun 2022 yılında olduğu gibi Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nden başlayacağını belirterek, "2023 yılında yine Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi etkinlik alanımız olacak. O alan da Edirne’deki sembol alanlardan birisi. Tabii ki en önemli sembolümüz Selimiye. Ama biz bu maratonu gerçekleştirirken bütün parkurumuzda elimizden geldiğince tarihi dokuyu, Edirne’nin tanıtımını, ülkemizin tanıtımını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl, pandemi koşulları biraz daha gevşedi, son 2 yıldan çok daha fazla yabancı atletin katılmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)