İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Edinson Cavani'de flaş bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak için teklifini sundu. Ancak Uruguaylı yıldız bu yaklaşımı geri çevirdi.

Villarreal'i istiyor

Kariyerine Villarreal ile birlikte İspanya'da devam etmek isteyen Cavani, resmi teklifin kendisine ulaşmasını bekliyor.

Unai Emery ile çalıştı

Villarreal teknik direktörü Unai Emery ile Edinson Cavani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İki isim daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'de birlikte çalışma şansı yakalamışlardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları

Edinson Cavani'nin ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken, geçtiğimiz haftalarda Sarı-Lacivertli ekibin kapısından döndüğü iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca Uruguaylı golcünün Galatasaray'la transfer masasına oturduğu ve detaylar üzerinde pazarlıklar gerçekleştirdiği de ileri sürülmüştü

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.

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