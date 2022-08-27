Edinson Cavani, La Liga yolunda

Manchester United’ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncusu Edinson Cavani’nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Avrupa’nın birçok kulübünün yanı sıra Güney Amerika’dan da birçok teklif gelen Uruguaylı yıldız transfer sezonu bittiğinde Manchester United’dan ayrılmış olacak. Ancak yıldız oyuncunun transferini bitirmek için herhangi bir kulüp öne çıkamadı.

35 yaşındaki yıldız oyuncunun önceliğinin La Liga olduğu ve bu yüzden İspanyol kulüplerine öncelik verdiği biliniyor. Bu sebeple Boca Juniors’ın yaptığı teklifi reddetti. Paco Alcacer’in takımdan ayrılışının ardından Villarreal oyuncuyla masaya oturmuş ancak transfer sona ermemişti. Son olarak oyuncunun transferi için devreye Valencia ve Real Sociedad da dahil oldu. Oyuncunun Manchester United’daki yüksek maaşı sebebiyle transfer görüşmeleri uzamasına rağmen, iki kulübün de yıldız oyuncu için istekli olduğu ve ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Cavani’nin transfer dönemi bitmeden kararını vermesi ve Manchester United’dan ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 20 maça çıkan Edinson Cavani, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.