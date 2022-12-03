Edinson Cavani çıldırdı! Maç sonunda VAR monitörünü devirdi

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti. Ancak Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesi işleri değiştirdi. İki takım da 4'er puan aldı, averajları da aynı olan iki takımdan Güney Kore attığı gollerde üstünlük kurarak adını son 16'ya yazdırdı.

Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Edinson Cavani ve Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera hakem Daniel Siebert ve yardımcılarına sert tepkiler gösterdi.

HAKEME SERT TEPKİLER

Bunun nedeni ise Siebert'in maç içerisinde verdiği kararlar oldu. İlk olarak Gana'nın kazandığı penaltı fitili ateşledi. Penaltı kararını VAR'da yaptığı inceleme sonrasında veren Alman hakeme tepkiler oldukça büyüktü.





Mücadelenin ikinci yarısında da Siebert'in kararlarına Uruguaylı futbolculardan tepkiler vardı.

Bir pozisyonda Daniel Amartey'nin Darwin Nunez'e ceza sahası içerisinde yaptığı harekete önce devam diyen Alman hakem, VAR'dan yapılan uyarı sonrasında inceleme kararı aldı. Yaptığı inceleme sonrasında Uruguay cephesi penaltı kararının çıkmasını beklerken Siebert, Amartey'nin topa dokunduğunu söyleyerek kararını değiştirmedi.

CAVANI ÇILGINA DÖNDÜ

90+3'te bu kez ceza sahası içerisinde yerde kalan Edinson Cavani oldu ancak hakem yine oyunu devam ettirdi. Yıldız futbolcu ayak bileğini göstererek rakip oyuncunun bastığını ifade etti. Bu pozisyonla ilgili VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Maçın 90 dakikası 2-0'lık Uruguay galibiyetiyle tamamlandı ancak bu skor Uruguay'a yetmedi ve Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda ettiler.

Karşılaşma sonrasında Edinson Cavani hakeme gösterdiği tepkilerin ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Burada halen Siebert'i eleştiren hareketler yapan yıldız futbolcu VAR monitörünü iterek devirdi.

Bu anlar statta yer alan bir taraftarın kamerasına yansıdı.







