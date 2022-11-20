Sezonun hemen başında ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sol kol pazu kemiği kırılan ve o günden beri takımdan uzak kalan Trabzonspor 'un başarılı futbolcusu Edin Visca, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bordo mavililerin yıldız isimlerinden birisi olan Visca'nın Dünya Kupası sonrasında takımdaki yerini geri alacak olması hem teknik ekip hem de taraftar tarafından heyecanla bekleniyor.

Boşnak futbolcu ise sahalara dönmek için sabırsızlanırken, eskisinden daha iyi olduğunu söyleyerek son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.





İşte Edin Visca'nın Sabah'a yaptığı açıklamalarının bazıları:

"İKİNCİ YARI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

"Fizik olarak eskisinden de iyiyim diyebilirim. Daha iyi olmak için de antrenmanlarıma devam ediyorum ve çok çalışıyorum. Futbol oynamayı özledim. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım."

DORUKHAN VE SERKAN ASAN'IN DÖNÜŞ TARİHLERİ

Bu arada menüsküs ameliyatı olan Serkan Asan ocakta, çapraz bağları yırtılan Dorukhan'ın ise nisan ayında dönmesi bekleniyor.

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