Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca'nın adı, uzun bir süredir Fenerbahçe, Beşiktaş ve La Liga ekibi Sevilla ile birlikte anılıyordu. 29 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak ülkesinde yayım yapan Dnevni avaz gazetesine açıklamada bulundu.

Gazetenin SMS ile ulaştığı Visca, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili soruya "Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Şu anda zorlu bir sezon sonrası tatilin tadını çıkarıyor ve kafamı dinliyorum." yanıtını verdi. Başakşehir'e yakın bir kaynak ise gazeteye verdiği demeçte "Visca'da yeni bir gelişme yok. Kendisi 10 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. Belki bu tarihten sonra bir şeyler öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler