Başakşehir denince akla Abdullah Avcı’dan sonra gelen isim Edin Visca. Sebebi de tabelada yazıyor zaten... Bosna Hersekli oyuncu bu sezon takımın attığı 43 golün 23’üne etki etti. Avcı’nın akıl oyunlarındaki en önemli taşı (vezir) olan Visca ligde 11 gol ve 12 asistle yıldızlaştı. Atan kısmında Visca vardı ama tutan bölümüne de bakmak gerek. Çünkü orada da 16 maçta kalesinde gol görmeyen bir Mert Günok var. 27 maçta sadece 13 gol yiyen Mert bu performansıyla A Milli Takım kalesini de devralmıştı.

Dışarıda tek maç

Bu arada yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler, kalan 7 haftanın 4 mücadelesini iç sahada, 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Medipol Başakşehir, ligin 31’inci haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı haricinde İstanbul dışına çıkmayacak. Bir anlamda şampiyonluk yarışı İstanbul’da netlik kazanacak. Abdullah Avcı’nın “En iyi oynayan biziz, en avantajlı olan, önde olan, morali iyi olan takım biziz ve ceplerimiz dolu” sözlerinin geçerliliği de sezon sonu netleşecek. (Türkiye Gazetesi)