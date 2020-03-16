Edin Visca yine durmadı!

Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca, Trabzonspor’a karşı forma giydiği son 5 Süper Lig maçında birer gole katkı sağlamıştı.

Bu süreçte 2 gol atıp, 3 de asist yapan Boşnak oyuncu, dün yine sahne aldı, Demba Ba’nına attığı golün asistini yaptı.