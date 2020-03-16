Edin Visca yine durmadı!

Trabzonspor’a karşı forma giydiği son 5 Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, dün yine sahne aldı.

16 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Edin Visca yine durmadı!

Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca, Trabzonspor’a karşı forma giydiği son 5 Süper Lig maçında birer gole katkı sağlamıştı.

Bu süreçte 2 gol atıp, 3 de asist yapan Boşnak oyuncu, dün yine sahne aldı, Demba Ba’nına attığı golün asistini yaptı.

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