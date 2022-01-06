Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor , ara transfer döneminde de transfer hızını kesmiyor. Karadeniz ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi 3.5 yıllığına renklerine bağlamasının ardından Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, ara trensfer döneminde de Kouassi'nin ardından ikinci transferini de Edin Visca ile yaptı.

160. yabancı

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 160 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Visca transferiyle 36 yabancı oyuncu transferi yaptı. Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1369 günlük görev süresi boyuncu 36 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere) Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili)Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa) Corneliuas (Danimarka) , Denswill (Hollanda) kadrosuna kattı.

Rekor Brezilya'da

Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordomavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

Edin Visca ikinci Bosna'lı oyuncu oldu

Trabzonspor'da , daha önce Bosna'dan Nemanja Andjusic transfer ederken Edin Visca ise bu ülkeden transfer edilen ikinci oyuncu oldu.

İHA