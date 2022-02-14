2 aylık görüşmelerin ardından Trabzonspor ’un Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca, ne kadar önemli bir yıldız olduğunu herkese gösteriyor... Galatasaray derbisinde 90. dakikada zafer golünü atan, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı yıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, dün de Konyaspor’u dağıttı. Visca, önce Cornelius’un asistinde ağları havalandırdı, ikinci yarıda da Nwakaeme’nin çalımlarla şov yaptığı pozisyonun devamında bitirici vuruşu yaptı. Son 3 lig maçında 4 gol atan Visca, “ Transfer dediğin böyle olur” dedirtti.

88 gol, 87 asist...

Trabzonspor’u adeta şampiyonluğa taşıyan Visca, Ocak 2019’dan sonra ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında da rakip fileleri sarstı. Türkiye kariyerinde Konyaspor’a toplam 7 gol atan Visca, genel performansına bakıldığında da 88 gol, 87 asistlik inanılmaz bir istatistiğe sahip.