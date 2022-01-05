Süper Lig 'de şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan Trabzonspor , Edin Visca ile kadrosunu iyice güçlendirdi. Bordo-Mavili ekip, transferde hamlelerine devam edecek. Peki Karadeniz ekibinin kadrosunda kaç yabancı futbolcu bulunuyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı.

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde: Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Anders Trondsen, Bruno Peres, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Andreas Cornelius, Djaniny, Fodé Koita, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca.

Bordo-Mavililer, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Gervinho'nun sözleşmesini askıya almıştı. Yerine Kouassi transfer edilmişti.

Sözleşmesi askıya alınan Gervinho haricinde, Edin Visca dahil Trabzonspor'un kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Lider Karadeniz ekibinin kadrosuna başka yabancı futbolcu katmak için sezonu kapatan Edgar Ie'nin sözleşmesini askıya alması bekleniyor. Kadroya birden fazla yabancı transferi halinde ise Trondsen, Koita, Denswil gibi futbolcular gözden çıkarılacak.