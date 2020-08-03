Süper Lig'de şampiyon olan Başakşehir'in en etkili oyuncusu Edin Visca oldu. Son üç sezonda da olduğu gibi ligi 13 gol pası ile asist kralı olarak tamamlayan Visca artık UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak maçı düşünüyor. Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde ise asist katkısından çok gol katkısı ile ön planda.

Visca halihazırda UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı listesinden zirvede yer alıyor. Edin Visca 6 golle Manchester United takımından Bruno Fernandes, Sporting takımında Sporar, Wolwes takımında Jota, G.Rangers takımından Alfredo Morelos ile zirveyi paylaşıyor.



