Başakşehir'in sahasında 2-1 kazandığı Manchester United maçında 1 gol atıp 1 asist yapan Edin Visca, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Edin Visca, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti

Edin Visca, "Maç rüya gibi geçti. Başakşehir olarak bugün Manchester United'a karşı kazandık. 3 puanı aldık. Gerçekten rüya gibi. Leipzig ve Paris karşısında iyi oynadık, bence galibiyeti hak ettik. Sadece Başakşehir'i değil burada tüm Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum."

"Her sezon üstüne koyarak çalışıyorum. Bunu Avrupa Ligi'nde gösterdik, şimdi Başakşehir'in adını Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz. Başakşehir de Türkiye de bunu hak ediyor. Manchester United karşısında Başakşehir'in galip gelmesi gerçekten büyük bir sonuç." ifadelerini kullandı