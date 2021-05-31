Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak için izin istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Edin Visca, Fenerbahçe ile geçen ocak ayında anlaşma sağlamıştı. Ancak Başakşehir zor durumda olduğu için Boşnak yıldız sezon sonuna kadar takımda kalması yönündeki talebe olumlu yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu şimdi Başakşehir’den aynı anlayışı bekliyor. Visca, yönetime, “Zor günlerde sizi yarı yolda bırakmadım. Şimdi ayrılmam için kolaylık sağlama sırası sizde” mesajını gönderdi.
Fenerbahçe’nin yıllardır hayalini süsleyen Edin Visca, bir kez daha transfer gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Aslında Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile ocak ayında anlaşma sağlamıştı. Ancak Başakşehir’in ligin alt sıralarında yer alması ve zor bir dönemden geçmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Visca, Başakşehir’den gelen, “Sezon sonuna kadar bizimle kal, zor günümüzde bırakma” talebine olumlu yanıt verdi. Sonuç olarak Turuncu-Lacivertliler, çok zor geçen sezonu Visca’nın da önemli katkılarıyla ligden düşmeden, 12. sırada tamamlamayı başardı.
‘Görevimi yaptım’
Sezon bitti, gözler yeniden Edin Visca-Fenerbahçe cephesine çevrildi. Boşnak yıldız, Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istediğini net bir şekilde Başakşehir Yönetimi’ne iletti. 31 yaşındaki futbolcu, “Benden zor günde kalıp, takıma destek olmamı istediniz. Ben de Başakşehir’i yarı yolda bırakmadım, sonuna kadar mücadele ettim. Üzerime düşen görevi yerine getirdim. Şimdi sıra sizde. Ayrılmam için kolaylık sağlamanızı bekliyorum” mesajını gönderdi.
Şampiyonluğun mimarıydı
Edin Visca, 2011 yılından beri Başakşehir formasını giyiyor. Başarılı futbolcu, takımın 1. Lig’e düşüp, geri döndüğü dönemde ayrılmamıştı. Geçen sezonki tarihi şampiyonlukta da en büyük pay sahiplerinden biri, 33 maçta 13 gol atıp 13 asist yapan Visca’ydı. İstanbul ekibinden misyonunu tamamladığını düşünen yıldız hücum oyuncusu artık kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istiyor.
Ömer Necati Albayrak