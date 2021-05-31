Fenerbahçe’nin yıllardır hayalini süsleyen Edin Visca, bir kez daha transfer gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Aslında Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile ocak ayında anlaşma sağlamıştı. Ancak Başakşehir’in ligin alt sıralarında yer alması ve zor bir dönemden geçmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Visca, Başakşehir’den gelen, “Sezon sonuna kadar bizimle kal, zor günümüzde bırakma” talebine olumlu yanıt verdi. Sonuç olarak Turuncu-Lacivertliler, çok zor geçen sezonu Visca’nın da önemli katkılarıyla ligden düşmeden, 12. sırada tamamlamayı başardı.

‘Görevimi yaptım’

Sezon bitti, gözler yeniden Edin Visca-Fenerbahçe cephesine çevrildi. Boşnak yıldız, Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istediğini net bir şekilde Başakşehir Yönetimi’ne iletti. 31 yaşındaki futbolcu, “Benden zor günde kalıp, takıma destek olmamı istediniz. Ben de Başakşehir’i yarı yolda bırakmadım, sonuna kadar mücadele ettim. Üzerime düşen görevi yerine getirdim. Şimdi sıra sizde. Ayrılmam için kolaylık sağlamanızı bekliyorum” mesajını gönderdi.

Şampiyonluğun mimarıydı

Edin Visca, 2011 yılından beri Başakşehir formasını giyiyor. Başarılı futbolcu, takımın 1. Lig’e düşüp, geri döndüğü dönemde ayrılmamıştı. Geçen sezonki tarihi şampiyonlukta da en büyük pay sahiplerinden biri, 33 maçta 13 gol atıp 13 asist yapan Visca’ydı. İstanbul ekibinden misyonunu tamamladığını düşünen yıldız hücum oyuncusu artık kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istiyor.

Ömer Necati Albayrak



