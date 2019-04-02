Edin Visca... Süper Lig’in skor makinesi... Geldiği günden bu yana her sezona performansıyla damga vuruyor. Ama yalnızca performansıyla değil profesyonelliğiyle de taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Her sezon en çok maça çıkan oyuncular arasında başı çekiyor, sakatlık nedir bilmiyor, yalnızca Başakşehir’i değil Pjanic ve Dzeko gibi dünya yıldızlarının olduğu Bosna Milli Takımı’nı bile sırtlıyor. Ve tüm bunları yaparken sadece oyunuyla konuşuluyor. Kariyerinde kırmızı kart görmedi, bırakın oyundan atılmayı sarı kart cezalısı durumuna bile düşmedi. Bosna’nın evinde oynadığı Ermenistan maçı öncesi biz de tüm bunları konuşmak için dost ülkeyi ziyarete gittik. Milli Takım kampında FANATİK için özel izinle bir araya geldik. Oturduk karşısına ve dinledik... Huzurlarınızda adı devlerle anılan Süper Lig’in yıldızı Visca’yla ilgili merak edilenler...

Arkadaşımız Ömer Necati Albayrak, Edin Visca ile Bosna Milli Takımı kampında buluştu. Yıldız oyuncu, FANATİK’le poz verirken iddialı mesajlar gönderdi.

‘Zeljeznicar fabrikasındanım’

“Zeljeznicar bir futbolcu fabrikası. Bosna futbolunun üretim merkezi ve okulu. Oradan birçok oyuncu çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Milli Takım’da 100 maçı deviren Dzeko, oradan geldi. Ben o altyapıdan çıktım, şampiyonluk yaşadım. Kupa kaldırdım. Şu anda bile Bosna Milli Takımı’nda oynayan Bajic, Sehic, Zukanovic, kaleci Vedran aynı altyapıdan gelme. Hepimizin ortak bir özelliği var. Futbolu sadece futbol olarak düşünmek ve yaşamak. Bosnalı oyuncuların zaten ortak noktası bu. Profesyoneliz biz. Türkiye’de bunca zaman birçok oyuncu geldi, gitti. Hâlâ da oynayan Boşnaklar var. Benim gördüğüm her zaman profesyonellikleriyle ön plana çıktılar. Türk futboluna iz bırakarak gittiler. Baliç, Boliç... Herkes iyi şeylerle hatırlıyor hepsini. Şimdi de ben aynı şekilde iz bırakmaya çalışıyorum. Konya’da Amir Hadziahmetiovic ve Başakşehir’de Bajic de aynı.”

‘Her şeyim futbol’

“Biliyorum istikrarımın sırrı merak ediliyor. Aslında bu konularda çok konuşmayı sevmem ama şöyle tanımlayabilirim. Benim hayatım futbol... Futboldan başka bir şey düşünemem. Hafta sonu maç mı var! Tek düşüncem o olur. Maça kendimi zihinsel, fiziksel, gerekli her şeyi yaparak hazırlarım. Tatil gününde bile bir sonraki maç olur kafamda. Ona göre dinlenmek, ona göre çalışmak. Yani futbolla yaşadıktan sonra sahada karşılığını alacağıma inanırım hep. Ve sezon başları çok önemlidir benim için. Her sezon başı bir hedef koyarım. O hedef de hep bir öncekine göre daha iyi şeyler yapabilmek olur. Bu sezonun sonuna kadar da mümkün olduğunca katkı vermeye devam etmek istiyorum.”

‘Bir maç bile kaçsa...’

“Zaten normal olarak düşündüğünüzde bir futbolcu en verimli şekilde 12, belki 15 sene oynayabiliyor. Bu kadar kısıtlı bir zamanınız varsa en iyisini yapmak zorundasınız. Futbolun size getirdiklerinin karşılığını en iyi şekilde vermelisiniz. Sahada olduğum her anın değerini bilerek oynuyorum bu yüzden. Bir maç bile kaçırsam üzülürüm. Kaçırmamak için de gereken her şeyi yapmalıyım.”

‘Takım için her şeyi yaparım’

“Tabii bu söylediğim işin bireysellik kısmı. Ancak futbol bireysel olarak oynanan bir oyun değil. Ben bir takım oyuncusuyum. Saha içinde ne kadar yardımlaşırsanız o kadar çabuk sonuca ulaşabilirsiniz. Ben de sahada tüm takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımım için her şeyi yaparım. Şu anda tek istediğim bir şey var. Başakşehir’le şampiyonluk yaşamak. Tüm çalışmalarımı bunu düşünerek yapıyorum. Şampiyonluğa olan inancım tam.”

‘Abdullah hoca zirveyi hak ediyor’

“Abdullah Avcı hocamızla 8 senedir beraberiz. Bu yolculuğun neredeyse en başından beri beraberiz. Bana her zaman iyi davrandı ve gelişimime çok büyük katkılar verdi. Saha içerisinde geldiğim noktada hocamızın payı oldukça büyük. Aynı yolu yürüdük beraber ve bunun sonunda şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunu çok iyi okuyan, oynatmak istediği futbolu takımına tüm detaylarıyla aktaran bir teknik adam ve bence elde ettiği hiçbir şey tesadüf değil.”

‘Kazanıyorsak sorun yok’

“Bana hep sorulan sorulardan biri gol atmak mı, asist yapmak mı? Klişe bir cevap olarak düşünülmesin. Ancak sahaya çıktığımda tek bir amacım var. Takımımın kazanmasına yardımcı olabilmek. Bunun için de yapmam gereken skor üretmek ise gol mü asist mi ayrımına gerek yok. İkisini de yapmadığım maçlar da oluyor ve ben takım kazanınca mutlu oluyorum.”

‘Şampiyon gibi oynuyoruz’

“Başakşehir olarak her sezona aynı hedefle başlıyoruz ve artık bu hedefe çok yakınız. Şampiyon olmak istiyoruz. Takım olarak tek düşüncemiz bu. Zaten bunu da oynarken herkese gösteriyoruz. Bu hedefi ne kadar istediğimizi herkes görüyor. Çünkü özgüvenli ve güçlü oynuyoruz. Kayseri maçı mesela bunun en net örneği. Kariyerim boyunca böyle bir maç yaşamamıştım. Bütün istatistiklerde rekor kırdık. 12 şut attım. Ancak futbol böyle bir oyun ve bazen böyle şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. O maça çok takılmamamız lazım. Çünkü bence o maç için bizim adımıza önemli kazanımı, şampiyon gibi oynadığımızı herkese göstermiş olmamızdı.”

‘Türkiye-Bosna elele 2020’ye’

“Milli Takım’da her şey yolunda. Elemelere iyi başladık. Avrupa Şampiyonası’nda olmak istiyorum. Bosna Hersek ve Türkiye’nin başarılı olduğu bir turnuva hayal ediyorum”

Bosna Milli Takımı’nın Ermenistan ve Yunanistan’la oynadığı maçlardan 1 gol, 1 asistle dönen Visca’nın tek bir isteği var: “Milli Takımımız’da her şey yolunda gidiyor. Uluslar Ligi’ni lider bitirmiştik. 12 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. Prosinecki hocamızla beraber çok iyi bir atmosfer yakaladık. 7-8 yıldır Bosna Milli Takımı’nda forma giyiyorum. Elemelere de iyi başladık. İlk maçımızı kazandık, ikincisinde şanssız bir beraberlik aldık. İyi bir kadro ve birlikteliğimiz var. Bunun sonunda Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Türkiye Milli Takımı için de yeni bir dönem. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Şenol Güneş hoca geldi. Daha önce büyük başarılar yaşamış tecrübeli bir isim. Türk futbolunu çok iyi biliyor.”

‘Tecrübelilerin katkısı önemli’

“Kadroya baktığımızda gelecekte Türkiye’yi taşıyacak çok kaliteli oyuncular. Yalnızca onlar da değil. Tecrübeli isimlerin de katkısı önemli ve bu katkı verebilecek kalitede oyuncular da kadroda yer alıyor. Yani ben bu elemelerde Türkiye’nin de çok iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Beni en çok mutlu edecek olan şey ise Bosna ile Türkiye’nin başarılar elde ettiği bir Avrupa Şampiyonası olması”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL