Edin Visca: Emre Belözoğlu çok şeyi değiştirdi

Süper Lig 'in 11. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Başakşehir'de takımına 90+2. dakikada penaltıdan galibiyet golünü getiren Edin Visca, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takıma geldiğinden beri çok şeyi değiştirdiğinin altını çizdi.

Edin Visca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu, geldiğinden beri çok şey değiştirdi. Daha da çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bizim hedefimiz zirve, sezonu zirvede kapatmak istiyoruz."



