Edin Visca: Emre Belözoğlu çok şeyi değiştirdi
Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Başakşehir'de Edin Visca karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Visca, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Süper Lig 'in 11. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Başakşehir'de takımına 90+2. dakikada penaltıdan galibiyet golünü getiren Edin Visca, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takıma geldiğinden beri çok şeyi değiştirdiğinin altını çizdi.
Edin Visca'nın açıklamaları şu şekilde:
"Emre Belözoğlu, geldiğinden beri çok şey değiştirdi. Daha da çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bizim hedefimiz zirve, sezonu zirvede kapatmak istiyoruz."