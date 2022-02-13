Edin Visca: Bu takımda oynadığım için çok mutluyum

Süper Lig 'in 25.haftasında sahasında Konyaspor 'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor 'da Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Visca'nın açıklamaları şöyle;

Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Konya'nın güçlü olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Mutluyuz. Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli. Her hafta böyle konsantre devam etmek istiyoruz.