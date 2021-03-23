Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile yollarını ayırma kararı aldı.

İtalyanların ünlü spor gazetesi Corierre dello Sport'un haberine göre Edin Dzeko'nun Roma macerası sona eriyor. Başkent ekibinin yüksek maliyeti nedeniyle 35 yaşındaki futbolcuyu takımdan gönderme kararı aldığı yazıldı.

Avrupa kupaları için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Roma'da Edin Dzeko'nun yerine düşünülen ismin ise Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin daha genç olmasından dolayı Icardi'yi tercih ettiği ileri sürüldü. 28 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2019 yılında Inter'den Paris Saint Germain'e katılmıştı.

27 maçta 12 gole katkı yaptı

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, Roma'da bu sezon oynadığı lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam oynadığı 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.



