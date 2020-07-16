Edin Dzeko, Roma tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu!

Serie A'da gelecek yıl Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden başkent ekibi Roma, konuk ettiği Hellas Verona’yı 2-1 yenerek, haftayı 3 puanla tamamladı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 57 puanla 5. sırada yer aldı.

Roma’da Veretout’un 10. dakikadaki penaltı golü, 45+4. dakikada Edin Dzeko’nun golüne karşılık, Hellas Verona 47. dakikada Pessina’nın golüyle farkı 1’e indirdi ama puan almak için yeterli olmadı.

Edin Dzeko Roma tarihine geçti

Başkent takımının 2. golüyle galibiyette büyük rol oynayan Bosna Hersekli golcü Dzeko, sarı-kırmızılı formayla 105. golüne imzasını koydu. Dzeko’nun bu golü, kendisine Roma tarihinde "en çok gol atan yabancı oyuncu" unvanını getirdi.

Diğer yandan, Roma kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise yedek kulübesinde olmalarına rağmen bu maçta görev almadılar.

Serie A’nın 33. haftası bu akşam oynanacak Torino-Genoa ve Spal-Inter mücadeleleriyle tamamlanacak.