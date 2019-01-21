Edin Cocalic Akhisarspor'da

Akhisarspor Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 18:33
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Edin Cocalic Akhisarspor'da

İşte Akhisarspor'un Twitter hesabından yapılan açıklama:

Akhisarspor’umuz Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun

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