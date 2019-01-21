İşte Akhisarspor'un Twitter hesabından yapılan açıklama:
Akhisarspor’umuz Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun
https://twitter.com/Akhisarspor/status/1087371308369874944
İşte Akhisarspor'un Twitter hesabından yapılan açıklama:
Akhisarspor’umuz Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun
https://twitter.com/Akhisarspor/status/1087371308369874944
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