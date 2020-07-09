Fenerbahçe Zeljko Oobradoviç dönemi sonrası transferlerin bir bir duyurmaya devam ediyor. Son transfer bombası Edgaras Ulanovas.

Edgaras Ulanovas kimdir?

7 Ocak 1992’de Litvanya’nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya’da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14’te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı.

Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas’a transfer oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020’de Litvanya Kupası finalinin MVP’si seçildi. Zalgiris, Ulanovas’ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff’a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.

Son altı sezonda Zalgiris formasıyla EuroLeague’de boy gösteren ve istikrarlı bir görüntü çizen Ulanovas’ın istatistikleri ise şu şekilde.