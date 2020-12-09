Edgar ve Vitor Hugo’ya özel tebrik

Stoperdeki ikili, Avcı öncesi döneme oranla formlarını fazlasıyla yükseltti. Geride kalan 3 maçta da hatasız oynayıp, neredeyse rakiplere pozisyon bile vermedi. Başarılı teknik adam, Sivas karşısında kaybedilen 2 puana rağmen bu iki öğrencisini özel olarak kutladı. Abdullah Avcı, “Kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiniz. Takımın en sorunlu bölgesi olarak savunma görünüyordu ancak şu anda en güçlü yerimiz defansımız oldu. İkinizi de tebrik ediyorum. Bu performansınızın devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



