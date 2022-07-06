Trabzonspor 'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başı performansıyla önemli katkı veren Edgar Ie ile yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmış ve karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı.

Bu sürenin ardından çapraz bağ ameliyatı olan ve henüz tam olarak sahalara dönemeyen Edgar Ie'nin ilk raporunda sakatlığında olumlu yönde iyileşmeler olduğu belirtildi. Ancak Şampiyonlar Ligi maçları ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan lig nedeniyle daha hazır bir oyuncu arayışı içerisinde olan bordo- mavililerin Egdar IE'nin menajerine, haber gönderdiği bildirildi.

Yönetimin "Eylül ayındaki sağlık raporlarına göre ve o dönemki yabancı kontenjanımızdaki boşluğa göre yeniden görüşebiliriz" dediği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin ise bu süre zarfında Edgar'a kulüp bakacağı ancak Trabzonspor'a da yeni bir sağlık raporu gönderileceği ifade edildi. Bordo-Mavili taraftarlar da Portekizli stoper ile ilgili gelişmeleri büyük bir merak içerisinde bekliyor. (Takvim)