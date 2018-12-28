İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın Real Madrid'e transferi adeta yılan hikayesine dönmüş durumda.

Daha önce defaatle İspanyol devine gitmek istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, son dönemlerde bu konu hakkında net ifadeler kullanmaktan kaçınıyor.

Chelsea ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim, basın mensuplarına geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada olası bir transfer için sezon sonunu işaret etti.

"Şu an için yalnızca saha içine konsantreyim." diyen Hazard, "Geleceğimle ilgili ne olup biteceğini bu sezonun sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



