Eden Hazard: Zihinsel ve fiziksel olarak çok acı çektim

Dünya Kupası'nda Belçika'nın kadrosunda yer alan Eden Hazard, eski parlak dönemlerinin uzağında olduğunu ifade etti. Fransızlar'ın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde Real Madrid forması giyen Hazard, son durumuyla ilgili şunları söyledi: "2018 seviyesi artık bende yok. Göstermiyorum ama zihinsel ve fiziksel olarak çok fazla acı çektim. Bunu söylemekten utanmıyorum. O zamanlar belki de dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasındaydım. Katar'da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

31 yaşındaki Hazard, 2022 Dünya Kupası'nda gerçek performansını ortaya koymaya çalışacak.

'Real Madrid'i seviyorum'

"Real'in geçen sezon aldığı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi hissetmiyorum. Çünkü o maçlarda çok az oynadım. Chelsea dönemimde ise her zaman en iyi durumdaydım. Burada koronavirüs dahil birçok sakatlık geçirdim. Ancak kulübü seviyorum ve sezon devam ederken kiralık gitmeyeceğim. Sezon sonunda benim adıma durumun daha farklı olacağına inanıyorum."





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