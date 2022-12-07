Eden Hazard veda etti

Belçika'nın 2022 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Eden Hazard, Milli Takım 'ı bıraktığını duyurdu.

Belçikalı yıldız orta saha, milli formayla 126 maça çıkıp 33 gole imza atıp 36 da asist yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Thomas Müller de Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir sayfa kapanıyor. 2008'den beri paylaştığımız mutluluklar için teşekkür ederim. Milli takım kariyerime nokta koyma kararı aldım. Sizi özleyeceğim" mesajını paylaştı.

Eden Hazard'ın Liverpool'a Attığı Gol