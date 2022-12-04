Eden Hazard kararını verdi

2022 Dünya Kupası'nda Fas, Hırvatistan ve Kanada ile aynı grupta yer alan Belçika dev organizasyona grup aşamasında veda etti. Fas ve Hırvatistan'ın ardında kalan Belçika Milli Takımı'nda Dünya Kupası'ndan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard'ın kararını Ada basını duyurdu.





KRİZİ DE BRUYNE BAŞLATTI

Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Kevin de Bruyne, 2022 Dünya Kupası'nda Belçika'nın yaşayacağı krizi başlatan isim oldu. Manchester City'nin yıldızı Guardian'ı verdiği röportajda, "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullandı.

VERTONGHEN CEVAP VERDİ

Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Vertonghen, Kevin de Bruyne'nin açıklamalarına cevap veren ilk isim oldu. Takım arkadaşını eleştiren Vertonghen açıklamasında, "Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" diye konuştu.

MARTINEZ VEDA ETTİ

Belçika Milli Takımı'nın Hırvatistan'la 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Roberto Martinez'den ayrılık kararı geldi. Dünya Kupası'na veda eden Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez mücadele sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada veda kararı alındığını duyurdu.

EDEN HAZARD İDDİASI

Sporx'in Ada basınına dayandırdığı habere göre; Belçikalı yıldız Eden Hazard, Dünya Kupası'ndan elenmeleri sonrası sürpriz bir karar alabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre; Dünya Kupası'dan elenen Belçika'da yıldız futbolcu Eden Hazard, milli takımı bırakmayı düşünüyor. Dünya Kupası'nda istediği süreyi alamayan başarılı oyuncunun kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi.

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REAL MADRİD'E DE VEDA EDEBİLİR

Ayrıca, Hazard'ın milli takım dışında normal kariyerinde de bir değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun yeterli süre alamadığı Real Madrid'den sezon sonunda ayrılmaya karar verdiği ve yeni bir maceraya atılacağı ifade edildi. Milli takımda toplamda 126 maça çıkan Eden Hazard, 33 gol kaydetti.