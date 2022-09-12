Eden Hazard, Fenerbahçe’nin kapısından dönmüş!

Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığını ardından göreve gelen Jorge Jesus, Fenerbahçe 'nin çehresini değiştirdi.

Portekizli çalıştırıcıyla şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça aktif bir şekilde geçti.

Transfer sezonunda birbirinden dikkat çekici transferler yapan Kanarya, yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Yeni kadrosuyla birlikte sezona da iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarına da 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi sona ermesinin ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

DÜNYA YILDIZI ELDEN KAÇMIŞ

Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Eden Hazard için teklif yaptı.

Real Madrid'de sık sık tartışma konusu olan dünya yıldızı, bu teklifi değerlendirdi.

İddialara göre Fenerbahçe, 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı.

Ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, sarı-lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatuın-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

31 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlamıştı.

Hazard geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

GALATASARAY İDDİALARI DA YER ALMIŞTI

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı için İspanyol basınında Galatasaray 'ın da devreye girdiği yazılmıştı.

Transferde büyük oynayan Aslan, Mertens, Icardi, Mata gibi isimlerin yanı sıra Hazard'ı da kadrosuna katmak istedi.

Ancak bu transfer de Fenerbahçe'de olduğu gibi gerçekleşmedi.

(Sabah)