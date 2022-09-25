Eden Hazard: Daha çok oynamak istiyorum

İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard, istediği kadar forma şansı bulamadığı için yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika Milli Takımı'nın Galler ile karşılaştığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Hazard, "Real Madrid'de kendimi iyi hissediyorum, sadece az forma şansı buluyorum. Ve oynadığımda iyi oynuyorum. Bu hassas bir durum çünkü daha çok oynamak istiyorum. Ne yapabileceğimi biliyorum, Dünya Kupası'na iyi bir formda ulaşmak için olabildiğince süre almak istiyorum." sözlerini dile getirdi.

Yerini kaptırdı

3 yıldır Real Madrid'in formasını giyen Hazard, Vinicius ve Rodrygo'nun yükselen formları sonrası kadrodaki yerini de kaptırmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları

Geride bıraktığımız transfer döneminde kadroda süre bulmakta zorlanan Belçikalı yıldızın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer iddialarında yer almıştı.

115 milyon Euro ödendi

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatun-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid ile yalnızca 4 maçta forma şansı bulurken, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlamıştı. Hazard geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.



