Trabzonspor teknik direktörü Eddi Newton, golsüz berabere biten Denizlispor maçının ardından konuştu. Newton, iyi oyun ortaya koyduklarını ancak verilmeyen bir gol ve bir de penaltı pozisyonu olduğunu ifade etti ve hakem Volkan Bayarslan'a yüklendi

"İlk 20 dakika sonrasında maçın tek hakimi bizdik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak yine aleyhimize verilen kararlar var. İptal edilen gol, penaltı."

"Aleyhimize kararlar verildi. Penaltı ve verilmeyen gol... İyi oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Elimizde oyunculara uyacak bir formasyon bulmaya çalıştık. Aleyhimize kararlar verildi. Penaltı ve verilmeyen gol... İyi oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Elimizde oyunculara uyacak bir formasyon bulmaya çalıştık."

"Yeni arkadaşlarımızın performansından memnunum. Henüz 48 saat önce aramıza katıldılar ve kısa süre içinde uyum sağlamak zor. Bence iyi bir iş ortaya çıktık."