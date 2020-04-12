Eddie Newton transferini önerdi: Ethan Ampadu

Yaz dönemi için transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak iç transferde işi çözdü. Novak ve Sosa ile her konuda anlaşan Bordo-Mavililer, kısa zamanda işi resmiyete dökecek. Bordo-Mavililer, dış transferde de detaylı çalışma içerisinde. Önceden tespit ettiği oyuncularla görüşmelere başlayan Fırtına, diğer taraftan da yeni yıldızlar arıyor. Bu konuda yardımcı antrenör Eddie Newton da liste hazırlıyor. Sezon ortasında teknik direktör Hüseyin Çimşir’in yardımcısı olarak göreve getirilen Newton, Chelsea’de son olarak kiralık oyunculardan sorumluydu. Daha önce altyapıda çalışan, teknik direktör Di Matteo’nun da birinci yardımcılığını yürüten Newton, eski öğrencisini listede ilk sıraya yazdı: Ethan Ampadu.

Leipzig’de kiralık oynuyor

17 yaşında Chelsea altyapısına transfer edilen 2000 doğumlu stoper, bu sezon RB Leipzig’e kiralandı. Alman ekibinde 7 maça çıkan Galli futbolcu, lig bitiminde Chelsea’ye geri dönecek. Sadece savunma göbeğinde değil, ön liberoda da oynayabilen Ampadu ismine teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yönetim onay verirse, görüşmeler başlayacak. 1.82 boyundaki Ampadu, Galler Milli Takımı’nın formasını da 9 kez terletti.