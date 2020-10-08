Lige verilen milli ara sonrasında 4 gün izin yapan ve dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Eddie Newton, kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geride bıraktıkları transfer dönemini değerlendirerek sözlerine başlayan İngiliz hoca, "Zor bir transfer dönemi oldu. Bütçeye bağlı kalarak Başkanımız ve yöneticilerimiz iyi bir çalışma yaptılar. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

'Sürdürülebilir başarı istiyoruz'

Hedefleri hakkında da konuşan genç çalıştırıcı, "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum. İşimiz zor ama bu taraftarı, takımı ve baskıyı seviyorum. Çünkü bu baskı sizi motive eder, başarı elde edersiniz. Kazanmak belki zor ama kazanmayı sürdürmek daha zor. Bizim amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak" dedi.

'Flavio takımdan özür diledi'

Yeni transfer Flavio'nun oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart görmesini yorumlayan Newton, "İlk kırmızı kart gördüğü maçtan sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kart zaten haksız verilmiş bir karttı" diye konuştu.

'Taraftar bana taktik anlattı'

Trabzon'un şehir olarak futbolla yaşadığına şahit olduğunu da söyleyen başarılı teknik adam, "AVM'de bir taraftarla fotoğraf çektirdim. Bana hangi oyuncuları, hangi taktikle oynatmam gerektiğini anlatmaya başladı. Trabzon'da herkesin futboldan anladığını anlatmışlardı ama ilk kez böyle bir olay yaşadım" açıklamalarında bulundu.