Malatyaspor galibiyetiyle havaya giren ve Gaziantep deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla giden Trabzonspor, son anlarda yediği golle yıkıldı. Fırat Aydınus’un tartışmalı penaltı kararı sonrası Maxim beyaz noktadan topu ağlara gönderirken, 1-1’lik skorla sonuçlanan maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton çok sinirliydi.

İngiliz hoca, “En iyi maçımız değildi ama öne geçtikten sonra kazanmayı hak eden bizdik. Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Elle oynama var, açık görülüyor. Nasıl verilmez. Penaltının da nasıl verildiğini anlamak mümkün değil. Hak etmediğimiz, akıl dışı kararlar sonrası kaybettiğimiz 2 puan oldu” ifadelerini kullandı.

‘Transferde iyiyiz’

Transfer konusuna da değinen Newton, “Aramıza katılacak arkadaşlar olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Aramıza katılanların uyum sağlamasıyla ve birlikte çalıştıkça çok daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bizim geçen sezonun ardından yine sürekli kazanan ve üstüne koyan bir ekip olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.





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