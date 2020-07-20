Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor'un ligde kalan Kaysersipor ve Türkiye Kupası'nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi. İngiliz devi Chelsea'den ayrılarak teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına getirilen Eddie Newton'un takıma etkisinin büyük olduğu gelen haberler arasındaydı. Adeta yabancılardan sorumlu olan başarılı antrenörün saha dışında da bu isimlerle sosyal aktiviteler yaptığı ve takımdaki aile ortamını bu şekilde koruduğu öğrenilmişti.

Eddie Newton kimdir?

Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.

Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan İngiliz teknik adam, transfer dönemleri için de fikir verebilecek bir isim...

Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor. Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.

Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir’le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu.

Eşi Türk olan Eddie Newton, kısa sürede şehre ve ülkeye de alışarak sorun yaşamadı.

Yabancılar çok seviyor

Bordo-mavili takımda özellikle yabancı futbolcular Eddie Newton ile iyi bir iletişim yakaladı. Bilhassa Caleb Ekuban’ın hem sakatlık dönemi hem de koronavirüs sonrası dönemde takıma direkt olarak entegre olmasında Newton’ın payı büyüktü.

Anthony Nwakaeme’ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren 48 yaşındaki antrenör, kaptan Jose Sosa ile de yakın bir ilişkiye sahip. Novak, Hosseini, Campi, Pereira gibi yabancı yıldızlarla saha dışında da sosyal aktiviteler yapan Newton, takımı bir arada tutmak istiyor.

Eddie Newton kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda görev aldı?

Edward Ikem 'Eddie' Newton (13 Aralık 1971, Hammersmith, Londra doğumlu), İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştur.

Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990'dan 2001'e kadar Chelsea'de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes'de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir.

Chelsea altyapısından çıktıktan sonra ilk olarak Cardiff City kulübüne Ocak 1992'de kiralık verilmiştir, ilk maçını 4-0 Chesterfield galibiyetiyle yapmıştır. Maalesef Cardiff üç puan farkla o sezon play-off oynama şansını kaybetmiş ve Newton, Chelsea'ye geri dönmüştür. 1994 FA Kupası Finali'nde oynamış ve Denis Irwin'a yaptığı faul sonucu maçın ikinci yarısında rakip penaltı kazanmış ve bu penaltıyı Manchester United Eric Cantona ile gole çevirmiştir.

Belki Chelsea bu maçı 4-0 kaybetmiştir ama Avrupa Kupasına gitme hakkı elde etmiştir, bu sayede 1970'ten bu yana kulüp ilk defa Avrupa Kupalarında oynama hakkı elde etmiştir. Newton, 1994-95 şampiyonası ve 1995-96 FA Cup kupalarında yarı-final oynayan takımın önemli bir parçası olmuştur.

Newton, 1997 FA Cup finali'inde Chelsea'nin ikinci golünü atarak Middlesbrough'u 2-0 yenmesinde önemli rol oynamıştır. Newton, Cup Winners' Cup ve League Cup kazanmasında önemli rol oynamıştır ama maalesef bu başarıların arkasından peşini bırakmayan sakatlıklar yüzünden o zamanki teknik direktörü Gianluca Vialli'nin Fransız Dünya Kupası Kazanan ortasaha Didier Deschamps transferinden sonra arka plana düşmüştür.

Temmuz 1999'da Birmingham City 'ye transfer olan ve arkasından Oxford United ve Barnet'de oynadı. Bir diz sakatlığı nedeniyle futbolculuk hayatına nokta koydu. İslam dinini seçtiğini açıkladı ve Türk/İsveçli eşi Zeliha (Kılıç) Newton ile 2003 yılında evlendi.

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra Ealing, Londra'da bulunan Mount carmel ilköğretim okulunda farklı yaş kategorilerinde çocuklara antrenörlük yapmaya başladı.

2 Temmuz 2008'de, Newton, Roberto Di Matteo'nun yardımcısı olarak Milton Keynes Dons'da antrenör olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, 30 Haziran 2009'da Di Matteo West Bromwich Albion'nın teknik direktörü olarak atandığında Newton yardımcı teknik direktör olarak göreve başlayacağı duyuruldu. Ocak 2011'de Di Matteo, kulüpten ayrılınca kısa süre sonra Newton da kulüpten ayrıldı.

5 Mart 2012 tarihinde, Newton'un Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun yardımcı teknik direktörü olacağı duyuruldu. Di Matteo bu görevi daha yeni işi bırakan Andre Villas Boas'ın yerine geçici olarak almıştı. Chelsea'de yardımcı teknik direktör olarak geçirdiği kısa sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazandı.



