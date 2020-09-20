Eddie Newton: İkisinden de memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton maçın ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz çalıştırıcı, “İlk 20 dakika oyunun tek hakimi bizdik. Domine ettik. İkinci yarıya çıktığımızda açıkça görüldü. Yine aleyhimize kararlar verildi. Penaltı kararı ve verilmeyen gol” dedi. Afobe ve Lewis Baker’in performansının sorulduğu Newton, “İkisinin de performansı memnun ediciydi. Aramıza çok yeni katıldılar. 48 saat önce... Buna rağmen iyilerdi, kolay bir şey değil hemen gelip oynamak. Genel olarak performanstan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Eksikler takıma döndükçe daha iyi olacaklarının sözünü veren Newton şöyle devam etti:

'İki penaltı verilmedi'

“Sakatlıklar olduğu için eldeki oyunculara göre sistem bulmaya çalıştık. Serkan’ın pozisyonu bence net penaltı. Nwakaeme’nin de iptal edilen penaltısı var. Abdülkadir’in de golü iptal edildi. Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı vardı. Ve gol. Zamanla gerçek kimliğimize kavuşacağız”.